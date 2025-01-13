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В Польше говорят, что не закрывали небо словацким депутатам, которые летели в Москву

Уляна Кричковская, Ирина БалачукПонедельник, 13 января 2025, 08:46
В Польше говорят, что не закрывали небо словацким депутатам, которые летели в Москву
Вице-спикер, лидер националистической "Словацкой национальной партии" Андрей Данко и член Национального совета Словакии Адам Лучанский перед визитом в Россию. Фото из сети Х Andrej Danko

В Министерстве иностранных дел Польши опровергли заявления словацкого депутата Андрея Данка о том, что Польша якобы закрыла небо во время полета словацкой делегации в Москву.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий спикера польского МИД Павела Вронского Polskie Radio

Прямая речь Вронского: "Мы не отказывали словацкой стороне в полете, только они прислали нам неполные документы, без примечания, а затем, в ходе рассмотрения дела, когда их попросили их дополнить, они сообщили нам об изменении маршрута".

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Детали: Польский вещатель также спросил министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша о польско-словацких отношениях после этой ситуации. Тот отметил, что польско-словацкие отношения выглядят хорошо.

"А что касается направления полета, то я рекомендую лететь в Варшаву, а не в Москву", – заявил Косиняк-Камыш.

Предыстория:   

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Поездка словацких депутатов происходит в продолжение скандального визита в Москву премьера Словакии Роберта Фицо, который там встретился с главой государства-агрессора Путиным. Больше об этом – в статье редактора "ЕвроПравды".

ПольшаСловакияРосcия
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