В Польше говорят, что не закрывали небо словацким депутатам, которые летели в Москву
В Министерстве иностранных дел Польши опровергли заявления словацкого депутата Андрея Данка о том, что Польша якобы закрыла небо во время полета словацкой делегации в Москву.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий спикера польского МИД Павела Вронского Polskie Radio
Прямая речь Вронского: "Мы не отказывали словацкой стороне в полете, только они прислали нам неполные документы, без примечания, а затем, в ходе рассмотрения дела, когда их попросили их дополнить, они сообщили нам об изменении маршрута".
Детали: Польский вещатель также спросил министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша о польско-словацких отношениях после этой ситуации. Тот отметил, что польско-словацкие отношения выглядят хорошо.
"А что касается направления полета, то я рекомендую лететь в Варшаву, а не в Москву", – заявил Косиняк-Камыш.
Предыстория:
- 12 января группа ультраправых депутатов Словакии во главе с вице-спикером и лидером националистической "Словацкой национальной партии" Андреем Данко отправились в многодневную поездку в Россию, где планируют говорить в частности о продолжении поставок российского газа после того, как его транзит через Украину стал невозможным.
- Анонсируя поездку в Россию, Данко заявил, что "сочтет за честь" возможность выступить в Государственной думе РФ.
- Посольство Украины выразило возмущение намерениями словацких депутатов, отметив, что такие шаги способствуют легитимизации российской агрессии против Украины.
Поездка словацких депутатов происходит в продолжение скандального визита в Москву премьера Словакии Роберта Фицо, который там встретился с главой государства-агрессора Путиным. Больше об этом – в статье редактора "ЕвроПравды".