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В ночь на 13 января РФ атаковала более чем сотней дронов

Валентина РоманенкоПонедельник, 13 января 2025, 09:07
В ночь на 13 января РФ атаковала более чем сотней дронов
обломок «Шахеда». иллюстративное фото

В ночь на понедельник Россия атаковала 110-ю ударными дронами, 78 из них сбила противовоздушная оборона, из-за падения обломков есть повреждения, 31 вражеский беспилотник не достиг цели.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: В ночь на 13 января (с 19.00 12 января) противник атаковал 110-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ.

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По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 78-ти ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях.

Из-за падения сбитых вражеских беспилотников в Сумской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях есть повреждения зданий предприятий, частных и государственных учреждений, частных домов и автотранспорта (предварительно без жертв и пострадавших).

31 вражеский беспилотник-имитатор - локационно потерян (без негативных последствий).

беспилотникивойнаПВОВоздушные силы ВСУ
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