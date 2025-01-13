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За сутки на фронте состоялось 140 столкновений с врагом, более 50 на Покровском направлении – Генштаб

Алена МазуренкоПонедельник, 13 января 2025, 09:11
За сутки на фронте состоялось 140 столкновений с врагом, более 50 на Покровском направлении – Генштаб
Иллюстративное фото из Генштаба

За минувшие сутки на фронте в целом состоялось 140 боевых столкновений с оккупантами, больше всего на Покровском направлении, где защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора.

Источник: Генштаб

Дословно: "В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений.

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По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 42 авиаудара, сбросив 58 КАБ, один ракетный удар с применением одной ракеты. Кроме этого, совершил более шести тысяч обстрелов, в том числе 126 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2992 дронов-камикадзе".

Детали: На Харьковском направлении враг 4 раза штурмовал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань.

На Купянском направлении за сутки произошло 8 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Петропавловки и Песчаного.

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На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Твердохлебово, Терны и Заречное.

На Краматорском направлении зафиксировано 15 боестолкновений в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.

На Покровском направлении защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлино, Нововасильевка, Серебряное, Петропавловка, Новоандреевка, Дачное, Шевченко и Янтарное.

На Новопавловском направлении враг 9 раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Нескучное, Временка и Ровнополь. На направлении активно работала авиация противника.

На Приднепровском направлении враг провел один безуспешный штурм.

В операционной зоне на Курщине подразделения сил обороны за минувшие сутки отбили 17 атак российских захватчиков. Противник совершил 443 артиллерийских обстрела, нанес 14 авиационных ударов, применив 16 КАБ.

В то же время за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один пункт управления, 5 средств противовоздушной обороны, 2 склада с боеприпасами, 6 артиллерийских средств и еще три другие важные цели российских захватчиков.

Генштабвойна
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