Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

ССО отбили штурм северокорейцев на Курщине: один из них заманивал в ловушку

Валентина РоманенкоПонедельник, 13 января 2025, 09:46
ССО отбили штурм северокорейцев на Курщине: один из них заманивал в ловушку
скриншот

Воины Сил специальных операций ВСУ отбили штурм войск Северной Кореи в Курской области РФ и уничтожили 17 военных КНДР.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечается, что бой, дата которого традиционно не раскрывается, продолжался с утра до самой ночи. За это время "рейнджеры" 6-го полка ССО, уничтожили 17 солдат противника.

Реклама:

Под утро выдвинулась группа зачистки ССО, которая наткнулась на одного уцелевшего бойца КНДР. Он устроил неудачную ловушку "рейнджерам".

Северокорейский боец пытался ввести в заблуждение воинов ССО и подорваться вместе с ними на гранате. Когда "рейнджеры" ССО приблизились к нему, он подорвал себя.

РЕКЛАМА:

Воины ССО вовремя заметили опасность и быстро отошли из зоны поражения. Никто не пострадал.

ССОКНДРКурская область война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Маск на праздновании инаугурации Трампа сделал жест похожий на нацистский «Sieg Heil»
Президент Панамы ответил на намерения Трампа "вернуть" Панамский канал
фотоВ Воронежской области РФ сообщили о повторной атаке беспилотников
фотоBihus.Info: Судья Верховного суда живет в имении за миллион долларов с лесом и озерами
Трамп стал президентом США во второй раз
фотоВ Киеве на СТО открыли стрельбу из автомата: патрульные задержали подозреваемого
Все новости...
ССО
Спецназовец КНДР обокрал россиян: ССО обнародовали новую страницу его дневника
ССО отбили штурм и уничтожили 5 бронированных машин врага на Курщине
ССО уничтожили группу северокорейских военных на Курщине
Последние новости
02:08
Трамп объявил свой состав Администрации президента США
01:24
Маск на праздновании инаугурации Трампа сделал жест похожий на нацистский «Sieg Heil»
00:58
Россияне продвинулись в Харьковской, Луганской и Донецкой областях – DeepState
00:22
Макрон: Европа не может зависеть только от американского оружия
23:49
Россияне обстреляли Херсон: пострадал мужчина
23:30
Трамп воздержался от тарифов против Китая в первый день президентства
23:14
Президент Панамы ответил на намерения Трампа "вернуть" Панамский канал
23:04
На Покровском направлении за минувшие сутки произошло 72 столкновения – Генштаб
23:00
Почему во время беременности возникают приливы? Объяснение врача
22:49
Война в Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра – Макрон
Все новости...
Реклама:
Реклама: