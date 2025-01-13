ССО отбили штурм северокорейцев на Курщине: один из них заманивал в ловушку
Понедельник, 13 января 2025, 09:46
Воины Сил специальных операций ВСУ отбили штурм войск Северной Кореи в Курской области РФ и уничтожили 17 военных КНДР.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: Отмечается, что бой, дата которого традиционно не раскрывается, продолжался с утра до самой ночи. За это время "рейнджеры" 6-го полка ССО, уничтожили 17 солдат противника.
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Под утро выдвинулась группа зачистки ССО, которая наткнулась на одного уцелевшего бойца КНДР. Он устроил неудачную ловушку "рейнджерам".
Северокорейский боец пытался ввести в заблуждение воинов ССО и подорваться вместе с ними на гранате. Когда "рейнджеры" ССО приблизились к нему, он подорвал себя.
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Воины ССО вовремя заметили опасность и быстро отошли из зоны поражения. Никто не пострадал.