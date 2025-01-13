Сделать Канаду новым штатом США: экс-премьер Канады призвал Трампа "опомниться"

Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен отреагировал на слова избранного американского президента Дональда Трампа и заявил, что жители Канады ценят свою независимость и любят свою страну, и их не переубедят угрозы и оскорбления.

Источник: AP, "Европейская правда"

Детали: Заявления Трампа о том, что Канада "должна стать 51-м штатом США", вызвали осуждение со стороны бывшего премьер-министра Канады, который призвал нового американского лидера "опомниться".

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Кретьен заявил, что Канада никогда не согласится стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что высказывания Трампа являются "абсолютно неприемлемыми оскорблениями и беспрецедентными угрозами" канадскому суверенитету.

"Дональду Трампу, от одного деда другому, опомнитесь! Что могло заставить вас думать, что канадцы когда-нибудь откажутся от лучшей страны в мире – а мы, без сомнения, являемся именно такой, – чтобы присоединиться к Соединенным Штатам?" – подчеркнул он.

Экс-премьер Канады заявил, что если Трамп думает, что "угрозами и оскорблениями завоюет" страну – то он ничего не знает о Канаде.

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"Мы можем выглядеть легкими на подъем, мягкими в общении. Но не ошибитесь, у нас есть хребет и твердость", – заверил Кретьен.

Напомним: