Сделать Канаду новым штатом США: экс-премьер Канады призвал Трампа "опомниться"
Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен отреагировал на слова избранного американского президента Дональда Трампа и заявил, что жители Канады ценят свою независимость и любят свою страну, и их не переубедят угрозы и оскорбления.
Источник: AP, "Европейская правда"
Детали: Заявления Трампа о том, что Канада "должна стать 51-м штатом США", вызвали осуждение со стороны бывшего премьер-министра Канады, который призвал нового американского лидера "опомниться".
Кретьен заявил, что Канада никогда не согласится стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что высказывания Трампа являются "абсолютно неприемлемыми оскорблениями и беспрецедентными угрозами" канадскому суверенитету.
"Дональду Трампу, от одного деда другому, опомнитесь! Что могло заставить вас думать, что канадцы когда-нибудь откажутся от лучшей страны в мире – а мы, без сомнения, являемся именно такой, – чтобы присоединиться к Соединенным Штатам?" – подчеркнул он.
Экс-премьер Канады заявил, что если Трамп думает, что "угрозами и оскорблениями завоюет" страну – то он ничего не знает о Канаде.
"Мы можем выглядеть легкими на подъем, мягкими в общении. Но не ошибитесь, у нас есть хребет и твердость", – заверил Кретьен.
Напомним:
- Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопрос торговли и иммиграции.
- Переговоры Трюдо и Трампа на фоне этих угроз обозначились неоднократными шутками Трампа о Канаде как "51-м штате США". В частности, 8 января Трамп опубликовал карты, на которых Канада изображена как часть США.
- 9 января СМИ информировали, что правительство Канады рассматривает возможность введения тарифов на широкий спектр товаров американского производства, если Трамп воплотит свою угрозу обложить 25-процентной пошлиной канадский импорт.