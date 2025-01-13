Украина разрешила эксгумацию останков поляков на Тернопольщине

Украинские власти разрешили провести в апреле эксгумацию останков поляков в селе Пужники на Тернопольщине, которое было полностью выжжено с его жителями в 1945 году.

Источник: об этом сообщила польская радиостанция RMF FM, пишет "Европейская правда"

Дословно RMF FM: "Фонд "Свобода и демократия", который нашел это место захоронения два года назад, получил разрешение от украинской власти на выкапывание останков из земли и проведение дальнейших исследований".

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Детали: Целью эксгумации прежде всего является установление личностей людей, чьи останки были найдены в яме возле бывшего кладбища.

Как подчеркнул Мацей Данцевич, заместитель председателя фонда "Свобода и демократия", после раскопок останки будут исследованы польскими археологами и антропологами.

Специалисты уже собирают генетический материал у потомков.

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"На месте, где расположены останки, этот материал также будет собран таким профессиональным способом", - рассказал Мацей Данцевич в эфире радиостанции.

После исследований планируется перезахоронить жертв и увековечить память об этом месте.

Сообщают, что во время трагических событий в 1945 году в Пужниках погибли около 80 человек.

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