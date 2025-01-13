Украина разрешила эксгумацию останков поляков на Тернопольщине
Украинские власти разрешили провести в апреле эксгумацию останков поляков в селе Пужники на Тернопольщине, которое было полностью выжжено с его жителями в 1945 году.
Источник: об этом сообщила польская радиостанция RMF FM, пишет "Европейская правда"
Дословно RMF FM: "Фонд "Свобода и демократия", который нашел это место захоронения два года назад, получил разрешение от украинской власти на выкапывание останков из земли и проведение дальнейших исследований".
Детали: Целью эксгумации прежде всего является установление личностей людей, чьи останки были найдены в яме возле бывшего кладбища.
Как подчеркнул Мацей Данцевич, заместитель председателя фонда "Свобода и демократия", после раскопок останки будут исследованы польскими археологами и антропологами.
Специалисты уже собирают генетический материал у потомков.
"На месте, где расположены останки, этот материал также будет собран таким профессиональным способом", - рассказал Мацей Данцевич в эфире радиостанции.
После исследований планируется перезахоронить жертв и увековечить память об этом месте.
Сообщают, что во время трагических событий в 1945 году в Пужниках погибли около 80 человек.
Предыстория:
- Напомним, в минувшую пятницу премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о "прорыве" в деле эксгумации жертв Волынской трагедии, но он не стал раскрывать детали.
- Зато заместитель министра культуры Украины по вопросам евроинтеграции Андрей Наджос сообщил, что Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков взаимных исторических конфликтов.
- В конце ноября министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций, в котором Украина подтвердила отсутствие препятствий для проведения польскими государственными учреждениями и частными лицами поисково-эксгумационных работ.