Премьер Словакии Роберт Фицо после последнего обмена резкими заявлениями с президентом Владимиром Зеленским пригласил главу Украины на встречу, чтобы решить проблемы с транзитом газа.

Источник: Фицо на своей Facebook-странице в понедельник, пишет "Европейская правда"

Детали: Глава словацкого правительства заявил, что подписал открытое письмо к Зеленскому. В нем сказано, что решение о прекращении транзита газа через Украину в направлении Словакии и других потребителей наносит большой вред Украине, Словакии и ЕС. Фицо считает, что это решение провоцирует различные реакции, что "не способствует ни двусторонним, ни многосторонним отношениям".

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Фицо сказал, что не намерен реагировать на заявление Владимира Зеленского от воскресенья, 12 января, потому что не имеет "намерения дальнейшей эскалации напряженности". "Я хочу полностью сконцентрироваться на решении ситуации, связанной с приостановкой транзита газа", – заверил словацкий премьер-министр.

Он призвал украинскую сторону принять активное участие в дальнейших переговорах с Братиславой по газу и в работе специальной рабочей группы, созданной для этой цели.

"Я хотел бы продолжить конструктивный и взаимоуважительный диалог с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Поэтому, как высший представитель словацкой исполнительной власти, позвольте мне пригласить вас на переговоры, желательно как можно быстрее, полностью понимая серьезность повестки дня вашей работы", – призвал Фицо Зеленского.

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Он предложил, чтобы встреча состоялась на словацкой территории вблизи государственной границы между Словакией и Украиной.

"Символично, что вы могли бы воспользоваться прямым железнодорожным сообщением из Киева в Кошице, которое является результатом совместных усилий наших правительств, для того, чтобы добраться до словацкой территории.

Такая встреча создаст хорошие предпосылки для открытой дискуссии о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины, о возможных технических решениях, учитывая окончание контракта между соответствующими украинскими и российскими компаниями 31 декабря 2024 года", – отметил Фицо.

В письме Фицо также подчеркнул, что имеет другие взгляды, чем Зеленский, на ряд вопросов.

"Прежде всего, я не верю в стратегию, что продолжение взаимного кровопролития в войне в Украине приведет к усилению позиции Украины на возможных мирных переговорах. Во всех своих зарубежных поездках я подчеркиваю необходимость немедленного прекращения боевых действий, поддерживаю существующие мирные планы и предлагаю, чтобы мирные переговоры на любом уровне происходили и в Словакии", – отметил Фицо.

"Я также имею другое мнение относительно вашего решения прекратить транзит газа через Украину. Моя позиция не единственная в Европе. Даже если я не считаю абсолютно решающим тот факт, что Словацкая Республика теряет 500 млн евро в год из-за прекращения транзита газа", – добавил он.

Недавно Фицо жестко раскритиковал Украину как ненадежного партнера и заявил, что ему надоело, как президент Зеленский ездит по Европе и "попрошайничает" и "шантажирует других".

Владимир Зеленский 12 января въедливо ответил на оскорбления Фицо.

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