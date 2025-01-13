Зеленский предложил военным выбрать нового руководителя академии Сухопутных войск в "Армии+"

Президент Владимир Зеленский сообщил о начале опроса среди военных в приложении "Армия+" для выбора нового начальника Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного.

Источник: Зеленский

Прямая речь: "В частности, готовим назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Главком и командующий Сухопутных войск представили кандидатуры. Пятеро профессиональных военных. Все имеют опыт этой войны, известны в армии. Считаю каждого из них достойным назначения, но предлагаю нашим военным, всем, кто пользуется приложением "Армия+", принять участие в избрании нового руководителя академии".

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СКРИНШОТ ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ "АРМИЯ+"

Детали: По словам Зеленского, опрос в "Армии+" стартует 13 января. Он будет касаться необходимых изменений в академии и выбора начальника академии.

Продлится опрос до 17 января включительно, и по итогам голосования будут приняты соответствующие решения и назначен начальник академии.

Что предшествовало:

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6 декабря первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время часа вопросов к правительству сообщил, что в Министерстве обороны готовят увольнение начальника Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука.

Курсанты Национальной академии сухопутных войск во Львове рассказывали о случаях травли, унижения и буллинга; отсутствие необходимых лекарств в медпункте; низкое качество питания; "ротную кассу", когда курсанты сбрасываются на различные нужды (покупку принтера, бумаги, моющих средств и т.д.); увольнение в ручном режиме и тому подобное. Кроме того, освобождение курсантам предоставляли исключительно в случае, если за ними приезжают родители или жена.

11 июня 2024 года работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении начальнику учебного курса одного из факультетов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Артуру Антониву.

По данным следствия, офицер более года бил и унижал курсантов, пытаясь "научить" их дисциплине и порядку. Это происходило на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел области.

В сентябре 2024 года дело передали в суд.

Справочно:

Александр Бакулин - украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины. Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого II (2022) и III (2018) степеней. Был командиром 41-го отдельного мотопехотного батальона[1]. По состоянию на 2020 год командир Отдельного президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого. С 11 февраля 2022 - командир 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Участвовал в битве за Бахмут

Евгений Ласийчук - украинский военный, полковник, Герой Украины (2024). Награжден орденами Богдана Хмельницкого III степени (2015) и II степени (2022). Служит в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ, с 2023 года - командир бригады. Участвовал в антитеррористической операции, операции Объединенных сил на востоке Украины и в отпоре полномасштабного вторжения РФ с 2022 года.

Михаил Сидоренко - украинский военный, бригадный генерал, начальник 169-го учебного центра ВСУ (с 2023 года). Участник российско-украинской войны. Окончил военный институт танковых войск в Харькове, служил в 17-й отдельной танковой бригаде, где прошел путь от командира взвода до командира батальона. Впоследствии получил образование в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского. Занимал должность начальника штаба 53-й отдельной механизированной бригады. С марта 2022 года командовал 10-й отдельной горно-штурмовой бригадой. Под его руководством в марте-апреле 2022 года был освобожден ряд населенных пунктов Киевской области, включая город Иванков. Подразделения также отражали массированное наступление врага в Донецкой области.

Сергей Баранов - украинский военнослужащий, бригадный генерал. С 2023 по 2024 год - начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ, с 2024 года - в Министерстве обороны Украины. В 2015 году возглавил 44-ю отдельную артиллерийскую бригаду, способствовал восстановлению военных городков в Тернопольской области. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и церковной медалью "За верность традициям" I степени.

Роман Качур - украинский военнослужащий, полковник, Герой Украины (2022), рыцарь ордена Богдана Хмельницкого трех степеней. Окончил Сумской военный институт ракетных войск и артиллерии (2005). В 2014-2018 годах был начальником артиллерии 81-й отдельной аэромобильной бригады, а с марта 2018 до июля 2022 года командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой "Запорожская Сечь". За мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, награжден орденами Богдана Хмельницкого I (2022), II (2022) и III (2016) степеней. Звание Героя Украины получил 12 мая 2022 года.