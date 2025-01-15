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Зеленский и Дуда встретились в Варшаве

Кристина Бондарева, Украинская правдаСреда, 15 января 2025, 17:44
Зеленский и Дуда встретились в Варшаве
Фото: Укрінформ

Украинский президент Владимир Зеленский 15 января находится с рабочим визитом в Варшаве, в ходе которого он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Источник: об этом сообщило агентство "Укринформ", пишет "Европейская правда"

Детали: Агентство, в частности, опубликовало фото встречи Зеленского и Дуды в широком формате с участием украинских и польских министров.

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Предыстория:

  • Зеленский 15 января прибыл в Польшу. Он уже встретился с премьер-министром Дональдом Туском.
  • На пресс-конференции после стало известно, что в 2026 году конференция по восстановлению Украины состоится в Польше.
  • На этой же пресс-конференции Туск заявил, что Россия планировала террористические атаки не только против Польши, но и против авиалиний во всем мире. 
  • Также Туск пообещал, что его страна поможет Украине ускорить вступление в ЕС, одновременно отстаивая собственные интересы.

ПольшаДудаЗеленский
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