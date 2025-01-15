Зеленский и Дуда встретились в Варшаве

Украинский президент Владимир Зеленский 15 января находится с рабочим визитом в Варшаве, в ходе которого он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Источник: об этом сообщило агентство "Укринформ", пишет "Европейская правда"

Детали: Агентство, в частности, опубликовало фото встречи Зеленского и Дуды в широком формате с участием украинских и польских министров.

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