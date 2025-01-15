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67 бригада отразила штурм россиян, которые хотели прорваться в Сумскую область

Александр ШумилинСреда, 15 января 2025, 18:28
67 бригада отразила штурм россиян, которые хотели прорваться в Сумскую область
Скриншот DeepState

67-я отдельная механизированная бригада ВСУ показала отражение штурма россиян через границу с Курской области РФ в направлении села Журавка Сумской области.

Источник: аналитический проект DeepState67 отдельная механизированная бригада ВСУ, Сумская ОВА

Дословно: "Противник скопился вдоль границы в районе Журавки и пробовал осуществить штурмовые действия на населенный пункт, но подразделения Сил Обороны сделали эти попытки безуспешными. Ожидается повторение движений, ведь у противника имеющиеся там ресурсы".

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Детали: Когда именно состоялся штурм россиян, не сообщается, однако аналитики указывают, что в последние дни активизация на Курщине несколько спала по сравнению с прошлой неделей.

"В основном штурмовые действия продолжаются в направлении Лебедевка-Свердликово и бои за контроль над селом Николаево-Дарьино", - сообщили в DeepState.

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14 января Сумская областная военная администрация сообщала, что информация, которая распространяется в сети интернет о прорыве российскими войсками государственной границы возле населенных пунктов Журавка и Проходы не подтверждается.

Сумская областьроссийско-украинская война
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