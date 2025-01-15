Россия обходила санкции через Китай и Кыргызстан: США разоблачили схему

Министерство финансов США объявило о санкциях против очередных схем государства-агрессора, России, которые использовались для обхода санкций на военные товары.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение американского Минфина

Детали: Под санкции США попала сеть юридических лиц в России и Китае, направленных на схему обхода санкций путем содействия трансграничным платежам за секретные товары.

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Также под санкции попали китайские компании, участвующие в поставках и производстве российских планерных бомб и ударных беспилотников "Ланцет" и "Гарпия-А1", используемых в войне России против Украины.

Американский Минфин дополнительно внес в черный список финансовое учреждение из Кыргызстана – банк "Керемет", который координировал свои действия с российскими чиновниками и российским подсанкционным банком для реализации схемы обхода санкций.

Отдельным решением США повторно объявили о санкциях против почти 100 организаций военно-промышленного комплекса, что позволит вводить ограничения против компаний, которые с ними сотрудничают.

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Всего новые санкции США коснулись около 250 физических и юридических лиц.

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