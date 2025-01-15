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Будущий госсекретарь США: Для завершения войны и Украина, и РФ должны пойти на уступки

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоСреда, 15 января 2025, 18:56
Будущий госсекретарь США: Для завершения войны и Украина, и РФ должны пойти на уступки
Марко Рубио. фото Getty Images

Сенатор США Марко Рубио, избранный Дональдом Трампом на должность государственного секретаря, во время слушаний в Сенате заявил, что для того, чтобы российско-украинская война закончилась, обе страны должны пойти на уступки.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В среду 15 января говоря о перспективе завершения войны, Рубио сказал, что "это будет нелегкое дело".

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"Важно оставаться реалистами: будут необходимы уступки - и со стороны Российской Федерации, и со стороны украинцев... Важно, чтобы с обеих сторон был некоторый баланс", - сказал он.

Рубио считает, что Украина не сможет изгнать российские войска со своей территории, одновременно утверждая, что силы Путина не способны захватить всю территорию Украины.

"Россия ни в коем случае не сможет захватить всю Украину. Украинцы – слишком смелые, они борются слишком сильно, страна – слишком большая. Этого не произойдет. Но также нереалистично верить в то, что каким-то образом страна размером с Украину... сможет отбросить этих людей (российские войска) туда, где они находились накануне вторжения", – сказал Рубио, добавив, что он согласен с мнением о том, что „у Украины заканчиваются не деньги, а украинцы".

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По его словам, обе стороны имеют рычаги влияния, которые они могли бы использовать для усиления своих позиций на возможных будущих мирных переговорах.

Он также заявил, что целью лидера России Владимира Путина может быть "навязывание нейтралитета" Украине, восстановить силы и вернуться за 4-5 лет – а это "не то развитие событий, которому бы предпочел любой из нас".

Рубио раскритиковал действующую администрацию США за ее отношение к конфликту, в частности, что при Байдене у Соединенных Штатов не было четкой стратегии относительно войны.

Сенатор утверждает, что следующая администрация США будет стремиться к "смелой дипломатии" с целью прекращения войны России в Украине.

"Эта война должна закончиться... Это не будет легким делом, но это потребует смелой дипломатии", – подчеркнул Рубио.

Что предшествовало: Пит Гегсет, номинированный Дональдом Трампом на должность министра обороны США, заявил, что будущая администрация понимает природу полномасштабной войны в Украине и выступает за ее скорейшее завершение.

Напомним, действующий глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен в совместной колонке для издания The New York Times объяснили опасность сокращения военной помощи Украине и преждевременного прекращения огня.

российско-украинская войнаСША
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