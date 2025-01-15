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Из-за обстрелов Никопольщины пострадал 41-летний мужчина

Татьяна ОлейникСреда, 15 января 2025, 19:00
Из-за обстрелов Никопольщины пострадал 41-летний мужчина
Фото из Telegram-канала Сергея Лысака

Российская армия 15 января била по Никопольщине в Днепропетровской области из артиллерии и применила БпЛА. Пострадал мужчина.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь: "В течение всего дня агрессор бил по Никопольщине. Для этого применял тяжелую артиллерию и БпЛА. Пострадали Никополь, Мировская, Марганецкая и Покровская громады.

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Пострадал 41-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно".

Детали: В районе повреждены 2 промышленных предприятия, частный дом, хозяйственные и надворные постройки, грузовик и линии электропередач.

Обстреливали оккупанты и Синельниковщину.

Днепропетровская областьвойна
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