Из-за обстрелов Никопольщины пострадал 41-летний мужчина
Среда, 15 января 2025, 19:00
Российская армия 15 января била по Никопольщине в Днепропетровской области из артиллерии и применила БпЛА. Пострадал мужчина.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак
Прямая речь: "В течение всего дня агрессор бил по Никопольщине. Для этого применял тяжелую артиллерию и БпЛА. Пострадали Никополь, Мировская, Марганецкая и Покровская громады.
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Пострадал 41-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно".
Детали: В районе повреждены 2 промышленных предприятия, частный дом, хозяйственные и надворные постройки, грузовик и линии электропередач.
Обстреливали оккупанты и Синельниковщину.