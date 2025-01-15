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Bloomberg: Кремль будет требовать от Трампа, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 15 января 2025, 19:47
Bloomberg: Кремль будет требовать от Трампа, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО
Путин и Трамп. иллюстративное фото Getty Images

Источники американского информагентства Bloomberg утверждают, что для России одним из главных условий для переговоров о прекращении развязанной ею войны против Украины является окончательный отказ Киева от вступления в НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Источники издания утверждают, что Россия на возможных переговорах с избранным президентом Дональдом Трампом о прекращении своей войны будет требовать, чтобы Украина провозгласила нейтралитет и ограничила свою армию.

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Как утверждает собеседник агентства, Кремль не выступает против предоставления Киеву оружия отдельными странами НАТО, но против, чтобы оно "использовалось против России или для захвата территорий".

Также источники говорят, что Москва будет настаивать на сохранении "по крайней мере де-факто контроля над почти 20% территории Украины", в частности Крымом, хотя и "открыта к обмену некоторыми территориями".

Собеседники Bloomberg в Украине говорят, что пока переговоры между Киевом и Москвой ограничиваются только обменом заключенных и возвращением депортированных детей.

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СШАроссийско-украинская войнапереговоры
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