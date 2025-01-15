"Азовцы" взяли в плен 23 россиян на Торецком направлении

На Торецком направлении бойцы 12-й бригады "Азов" взяли в плен 23 оккупантов.

Источник: пресс-служба "Азова", Нацгвардія

Детали: Отмечается, что 23 россиянина сдались добровольно, их нашли в подвалах во время штурмов.

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📍Торецький напрямок 🇺🇦



Воїни 12 бригади Нацгвардії «Азов» взяли у полон одразу 23 (!) загарбника-невдахи і змонтували невеличке «мотиваційне» відео для країни-агресора.



Цікаво, що багато російських полонених виглядають до полону так, як наші герої — після 🤔



📹: @azov_media pic.twitter.com/sE00z6HM2Z — НГУ (@ng_ukraine) January 15, 2025

Пленные находятся в удовлетворительном состоянии и адекватных условиях содержания.

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Российских военных передадут соответствующим службам, чтобы обменять на пленных украинских защитников.