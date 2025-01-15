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"Азовцы" взяли в плен 23 россиян на Торецком направлении

Валентина РоманенкоСреда, 15 января 2025, 20:51
Азовцы взяли в плен 23 россиян на Торецком направлении
скриншот

На Торецком направлении бойцы 12-й бригады "Азов" взяли в плен 23 оккупантов.

Источник: пресс-служба "Азова", Нацгвардія

Детали: Отмечается, что 23 россиянина сдались добровольно, их нашли в подвалах во время штурмов.

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Пленные находятся в удовлетворительном состоянии и адекватных условиях содержания.

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Российских военных передадут соответствующим службам, чтобы обменять на пленных украинских защитников.

Азовпленныевойна
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