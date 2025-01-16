Кандидат в президенты Польши напомнил Украине о правиле взаимности в политике

Кандидат в президенты Польши, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость", Кароль Навроцкий во время речи в Сейме с послами и руководителями иностранных миссий заявил, что если он станет президентом, то Польша продолжит поддерживать Украину, но напомнил о необходимости придерживаться принципа взаимности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на PAP

Детали: В Сейме состоялась встреча с послами и руководителями иностранных миссий в Варшаве, организованная фракцией "Права и справедливости". Во время конференции Навроцкий выступил с речью о внешней политике, в том числе об отношениях с Украиной.

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Навроцкий сказал, что в отношении Украины "Польша сделала и делает больше, чем мы думали, что сможем сделать".

Прямая речь: "У нас есть ощущение хорошо выполненной работы по отношению к нашему партнеру, который оказался в экзистенциальной опасности из-за постсоветской Российской Федерации" – сказал он, отметив прием украинских беженцев и передачу военной техники. Однако Украина, наши партнеры должны знать, что политика руководствуется правилом взаимности в отношениях. И мы продолжим, когда я стану президентом, поддерживать Украину перед угрозой Российской Федерации, которая также враждебно настроена к нам, это само собой разумеется.

В то же время, Польша представляет, и я хочу это подчеркнуть, свои интересы и свое общество. Поэтому она не может позволить себе действий, которые нанесут удар по нашей собственной экономике, сельскому хозяйству, наполнению кошельков поляков или функционированию систем социального обеспечения".

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Больше деталей: Он подчеркнул, что "исходя из интересов Польши и поляков, и только из них, будет принимать все решения, касающиеся будущего нашего, хорошего экономического и политического сотрудничества, в том числе с Украинским государством".

"Я также рассчитываю на большее присутствие польских субъектов и польских компаний в Украине и экономическое сотрудничество. Россию можно победить, мы должны победить Россию, но победить ее можно только с помощью согласия между нами", – подчеркнул Навроцкий, говоря о польско-украинских отношениях.

Навроцкий, говоря о начале полномасштабной российской агрессии против Украины 24 февраля 2022 года, отметил, что "именно Польша разбудила своих европейских партнеров в последние дни февраля 2022 года".

"Польский президент обратился к лидерам свободного мира, а польский премьер-министр посетил Берлин и немецкого канцлера, чтобы приобщиться больше, чем отправкой 5 000 касок (...). Если бы не поддержка нашей страны, Украина могла бы пасть в первые дни войны, несмотря на героизм, преданность и жертвенность украинских вооруженных сил", – сказал он.

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