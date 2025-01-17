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Фицо пожаловался Шольцу, что предлагал Зеленскому еще одну встречу, а тот молчит

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 17 января 2025, 20:43

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в пятницу, 17 января, поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцом, которому пожаловался на решение Украины прекратить транзит российского газа.

Источник: "Европейская правда", Фицо в Facebook

Детали: Фицо заявил Шольцу, что словацкая сторона "уже несколько дней" предлагает президенту Владимиру Зеленскому провести совместную встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе вечером во вторник, 21 января.

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"Кроме детского приглашения в Киев, Зеленский еще не ответил на это предложение. Наша встреча в Давосе может раскрыть будущее словацко-украинских отношений", – надеется словацкий премьер.

Попутно Фицо раскритиковал визит в Киев представителей оппозиции Словакии, которые, по его словам, "слепо и некритично становятся на сторону украинской стороны и отдают предпочтение украинским интересам перед словацкими".

"Представители "Прогрессивной Словакии" как-то забыли добавить в своих заявлениях из Киева, что они пообещали президенту Зеленскому, что в случае захвата государственной власти они поддержат членство Украины в НАТО и присутствие словацких войск на украинской территории как части западных вооруженных сил, направленных против России", – нафантазировал Фицо.

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Заявление словацкого премьера прозвучало на фоне острого кризиса в отношениях Киева и Братиславы после решения Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию с начала 2025 года.

Напомним, словацкие прозападные оппозиционные партии также хотят в ближайшее время инициировать вотум недоверия правительству Роберта Фицо.

ФицоЗеленскийШольц
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