Германия является главной мишенью тарифов Трампа в ЕС – министр

Министр экономики ФРГ Роберт Габек заявил в субботу, что Германия станет главной европейской мишенью торговых тарифов президента США Дональда Трампа, как только он вступит в должность.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Предупреждение Хабека, который является ведущим кандидатом от партии "Зеленых" на выборах в Германии 23 февраля, прозвучало в тот же день, что и несколько более позитивное заявление его правоцентристского оппонента Фридриха Мерца, который назвал Трампа "очень предсказуемым".

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Выступая на предвыборном митинге "Зеленых" в Мюнхене, Хабек заявил, что страна ЕС "с самым большим торговым профицитом [с США] – это Германия, и это является занозой в глазу Дональда Трампа".

Хотя Трамп может ввести карательные торговые меры только против всего ЕС, "вы можете быть почти уверены, что тарифы, которые он, возможно, захочет ввести, будут направлены таким образом, что они особенно ударят по немецкой экономике", утверждает Хабек.

В прошлом Трамп изливал свою ярость на Европейский Союз за то, что тот не покупает достаточно американских автомобилей или сельскохозяйственной продукции, и, как говорят, был "одержим" количеством немецких автомобилей на улицах Манхэттена.

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Хабек заявил, что ЕС готов "дать отпор" американским тарифам, но утверждает, что Германия должна делать больше для укрепления Европы. "Независимо от того, что следующее немецкое правительство хочет делать, оно должно делать это по-европейски", – сказал он.

Что предшествовало: Во время 45-минутного разговора между премьер-министром Дании Метте Фредериксен и избранным президентом США Дональдом Трампом последний не отказался от своих угроз ввести высокие тарифы, если Дания не откажется от Гренландии.