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TikTok прекратил работу в США до начала действия запрета

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 19 января 2025, 06:08
TikTok прекратил работу в США до начала действия запрета
фото: Getty Images

Социальная сеть TikTok перестала работать в Соединенных Штатах менее чем за два часа до того, как запрет должен был вступить в силу.

Источник: CNN

Детали: Социальная сеть прекратила работу в субботу вечером (по местному времени, в ночь на воскресенье по Киеву - ред.).

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Пользователей приложения встречало сообщение следующего содержания: "Извините, TikTok сейчас недоступен. В США вступил в силу закон о запрете TikTok. К сожалению, это означает, что сейчас вы не можете пользоваться TikTok". При этом в сообщении добавляли: "Нам повезло, что президент Трамп отметил, что он будет работать с нами над решением восстановить TikTok, как только вступит в должность. Пожалуйста, оставайтесь с нами".

 
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Поздно вечером в субботу TikTok начал отображать такое сообщение: "Мы сожалеем, что закон США о запрете TikTok вступит в силу 19 января и заставит нас сделать наши сервисы временно недоступными. Мы работаем над тем, чтобы восстановить наш сервис в США как можно скорее, и мы ценим вашу поддержку. Пожалуйста, оставайтесь с нами".

 
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Что предшествовало: В пятницу, 17 января, Верховный суд постановил, что запрет TikTok может вступить в силу в эти выходные, отклонив апелляцию владельцев популярного приложения, которые утверждали, что запрет нарушает Первую поправку к Конституции.

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Напомним:

Президент США Джо Байден решил не запрещать социальную сеть TikTok, оставив решение этого вопроса своему преемнику Дональду Трампу.

TikTok потратит $50 тысяч на праздничную вечеринку в честь инаугурации Дональда Трампа, чтобы отметить влиятельных лиц, которые помогли распространить его предвыборное послание, согласно организатору мероприятия.

Китайские чиновники рассматривают вариант, по которому Илон Маск может приобрести американские операции TikTok, если компании не удастся избежать спорного запрета приложения.

В США рассматривают возможность запрета TikTok, если его материнская компания ByteDance не продаст платформу. Тем временем американцы, опасаясь запрета, начинают активно переходить на другое китайское приложение - RedNote.

СШАсоцсети
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