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МО Германии допускает отправку миротворцев в Украину

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоВоскресенье, 19 января 2025, 08:46
МО Германии допускает отправку миротворцев в Украину
фото: getty images

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что немецкие военные могли бы принять участие в обеспечении безопасности демилитаризованной зоны в Украине в случае прекращения огня.

Источник: Писториус в интервью изданию Süddeutsche Zeitung, "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос о возможном развертывании немецких войск в буферной зоне между Украиной и Россией, Писториус заявил, что это "будет обсуждаться тогда, когда наступит время".

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"Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Поэтому очевидно, что мы будем играть определенную роль и должны взять на себя ответственность", – сказал немецкий министр.

Писториус считает ключевым то, как создать тот уровень безопасности для Украины, который бы предотвратил повторное нападение России через несколько лет.

Он также сообщил, что в ближайшее время поедет в США, чтобы пообщаться с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

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"Кандидат на должность министра обороны США пока не утвержден. Однако мы заинтересованы в скорой встрече и обмене мнениями в Вашингтоне в начале февраля", – добавил Писториус.

В декабре 2024 года президент Владимир Зеленский признал, что на встречах в Брюсселе обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России, и сказал, что уже "видит позитив" от некоторых лидеров.

Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил, что Лондон готов сыграть "полную роль " в возможной миротворческой деятельности в Украине, хотя пока не видит такой перспективы.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил отправку миротворцев в Украину после войны с Россией и объяснил это тем, что "в рамках НАТО должно быть большее распределение бремени и диверсификация".

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