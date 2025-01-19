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Зеленский ввел санкции против Шуфрича, Бойко и Крюковой

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 января 2025, 15:22
Зеленский ввел санкции против Шуфрича, Бойко и Крюковой
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский 19 января подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях в отношении пропагандистов, работающих на Россию, а также лишил государственных наград ряд пророссийских деятелей.

Источник: Зеленский в видеообращении, указы президента

Прямая речь Зеленского: "Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях.

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Блокируем пропагандистов, которые работают на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну.

Также продолжаем лишать государственных наград - звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине. Мы готовим сейчас и новые санкционные решения. Будут они вскоре".

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Детали: В указе говорится, что президент лишил наград и заблокировал активы политикам и медийщикам, в частности, политикам Нестору Шуфричу, Юрию Бойко, Евгению Мураеву, Олегу Волошину, Петру Симоненко, бывшему заместителю главреда "Страна.юа" Светлане Крюковой и т.д.

Всего таких лиц 18.

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