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Россияне убили 24-летнего мужчину на Херсонщине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 января 2025, 16:13
Россияне убили 24-летнего мужчину на Херсонщине
иллюстративное фото Anadolu via Getty Images

В результате вражеского артиллерийского обстрела Херсонщины в воскресенье погиб 24-летний мужчина.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Российские военные унесли жизнь еще одного жителя Херсонщины.

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Около 14:00 под огнем вражеской артиллерии оказался Красный Маяк.

В результате обстрела смертельные ранения получил 24-летний мужчина, который в момент удара находился на улице".

Херсонская областьвойна
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