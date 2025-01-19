Россияне убили 24-летнего мужчину на Херсонщине
Воскресенье, 19 января 2025, 16:13
В результате вражеского артиллерийского обстрела Херсонщины в воскресенье погиб 24-летний мужчина.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Дословно: "Российские военные унесли жизнь еще одного жителя Херсонщины.
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Около 14:00 под огнем вражеской артиллерии оказался Красный Маяк.
В результате обстрела смертельные ранения получил 24-летний мужчина, который в момент удара находился на улице".