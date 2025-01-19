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В центре Киева в руках радиоведущей во время эфира взорвался боеприпас

Украинская правда, Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 января 2025, 16:39
В центре Киева в руках радиоведущей во время эфира взорвался боеприпас
иллюстрация с сайта ГУР

В Киеве в воскресенье утром в студии радиостанции "Армия FM" произошел взрыв из-за использования ведущей боеприпаса.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, полиция Киева

Детали: По данным источника, около 10:50 в воскресенье 19 января в Центральном Доме офицеров ВСУ на улице Грушевского радиоведущая канала "Армия FM" во время эфира взяла в руки донный взрыватель "ВП-9" и начала им манипулировать в руках, в результате чего произошел взрыв. Источник отметил, что этот взрыватель ранее в студию принес один из приглашенных гостей военнослужащих, как использованный макет боеприпаса.

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В результате взрыва женщина получила осколочные ранения руки и живота и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи, ее состояние стабильное.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР с предварительной правовой квалификации деяния, предусмотренного ч.1 ст.263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Обновлено: Впоследствии в полиции Киева сообщили, что устанавливают обстоятельства взрыва в студии одного из радио.

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Дословно полиция: "Предварительно установлено, что взорвался армейский взрыватель, который находился в помещении в качестве экспоната. В результате взрыва пострадала женщина 1999 года рождения, ее госпитализировали.

По данному факту начато уголовное производство по статье 263 УК Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Все обстоятельства происшествия выясняются".

взрывКиев
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