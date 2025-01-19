Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп обещает разблокировать TikTok и хочет, чтобы США владели 50% компании

Мария Емец, Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 января 2025, 17:51
Трамп обещает разблокировать TikTok и хочет, чтобы США владели 50% компании
Дональд Трамп, фото Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал после своего вступления в должность 20 января отсрочить блокировку китайской платформы TikTok и выступил за приобретение Соединенными Штатами 50% собственности компании.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда"

Детали: Трамп обещает уже в понедельник, после своей инаугурации, издать указ о расширении периода, после которого должен вступить в силу закон, ставший причиной блокировки TikTok – "чтобы мы могли достичь соглашения, которое защитит нашу национальную безопасность".

Реклама:

"Указ также подтвердит, что ни одна компания, которая помогала уберечь TikTok от блокировки до моего указа, не будет привлечена к ответственности", – отметил избранный президент.

Он также рассказал, как видит потенциальное решение по платформе, чтобы она продолжила деятельность в США.

Прямая речь Трампа: "Я бы хотел, чтобы США имели 50% собственности в совместной компании. Таким образом мы спасем TikTok, обеспечим, что он в хороших руках и позволим ему развиваться. Без согласия США Tik Tok не будет. С нашим согласием он будет стоить сотни миллиардов, а может и триллионы долларов. Поэтому моя первоначальная идея – совместная компания из нынешних владельцев и/или новых, где США получат 50%".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Еще до конца суток 18 января приложение TikTok начало становиться недоступным в США из-за принятого почти год назад закона, требующего от TikTok отмежеваться от китайского владельца под угрозой запрета.

Сам Трамп более благосклонно относится к TikTok и недавно говорил, что не видит причин отказываться от платформы, похваставшись своими показателями охвата.

Майк Уолц, номинированный им на должность советника по нацбезопасности, заявил, что избранный президент "найдет способ"оставить TikTok доступным в США.

ТрампСШАсоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Обновлено от 00:42, фотоВ Харькове – масштабный пожар после вражеского прилета
В Киеве демонтировали памятник Павлову
МИД считает нелегитимными "выборы" в Беларуси: политическое шоу одного человека
Зеленский о мобилизации: Если половина армии пойдет домой, надо было в первый день сдаваться
видеоЭкс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию
Будут ли продавать Киево-Могилянскую академию? В МОН ответили
Все новости...
Трамп
Конфликт Умерова с Безруковой, второе пришествие Трампа и завершение войны - УП Неделя
Трамп прибыл в Вашингтон перед инаугурацией
После вступления в должность Трамп хочет посетить Китай – СМИ
Последние новости
06:04
ГВА: В Чернигове в результате атаки БпЛА разрушены два дома
05:08
ISW: Помощь ЕС в преодолении энергокризиса в Приднестровье снизит зависимость от России
04:04
Враг атаковал девять громад Сумщины: ранены пятеро гражданских
03:34
Обновлено от 00:42, фотоВ Харькове – масштабный пожар после вражеского прилета
03:04
Сенат США утвердил Скотта Бессента министром финансов
02:30
СМИ: Минюст США уволил юристов, работавших над делом Трампа о штурме Капитолия
01:32
Рязанский НПЗ в России приостановил работу после атаки дронов – Reuters
00:58
На Киевщине силы ПВО работали по вражеским дронам
00:30
В Бельгии предпримут последнюю попытку для формирования коалиционного правительства
00:08
В Сумах прогремела серия взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: