Трамп обещает разблокировать TikTok и хочет, чтобы США владели 50% компании

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал после своего вступления в должность 20 января отсрочить блокировку китайской платформы TikTok и выступил за приобретение Соединенными Штатами 50% собственности компании.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда"

Детали: Трамп обещает уже в понедельник, после своей инаугурации, издать указ о расширении периода, после которого должен вступить в силу закон, ставший причиной блокировки TikTok – "чтобы мы могли достичь соглашения, которое защитит нашу национальную безопасность".

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"Указ также подтвердит, что ни одна компания, которая помогала уберечь TikTok от блокировки до моего указа, не будет привлечена к ответственности", – отметил избранный президент.

Он также рассказал, как видит потенциальное решение по платформе, чтобы она продолжила деятельность в США.

Прямая речь Трампа: "Я бы хотел, чтобы США имели 50% собственности в совместной компании. Таким образом мы спасем TikTok, обеспечим, что он в хороших руках и позволим ему развиваться. Без согласия США Tik Tok не будет. С нашим согласием он будет стоить сотни миллиардов, а может и триллионы долларов. Поэтому моя первоначальная идея – совместная компания из нынешних владельцев и/или новых, где США получат 50%".

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Что предшествовало: Еще до конца суток 18 января приложение TikTok начало становиться недоступным в США из-за принятого почти год назад закона, требующего от TikTok отмежеваться от китайского владельца под угрозой запрета.

Сам Трамп более благосклонно относится к TikTok и недавно говорил, что не видит причин отказываться от платформы, похваставшись своими показателями охвата.

Майк Уолц, номинированный им на должность советника по нацбезопасности, заявил, что избранный президент "найдет способ"оставить TikTok доступным в США.