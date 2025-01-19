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На Киевщине работала ПВО, ранее обломки БпЛА повредили здание и авто

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 января 2025, 18:23
На Киевщине работала ПВО, ранее обломки БпЛА повредили здание и авто
иллюстративное фото Getty Images

На Киевщине в воскресенье вечером по вражеским беспилотникам работала противовоздушная оборона, перед этим обломки вражеских БпЛА повредили частное здание и 2 автомобиля.

Источник: Киевская областная военная администрация

Дословно: "Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

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Детали: Ранее, около 17 часов, и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в результате атаки вражеских БпЛА на Киевщину, которую враг совершил в воскресенье днем, в одном из населенных пунктов обломками сбитой цели повреждено частное здание и 2 легковых автомобиля. Повреждения сооружения незначительные –посечен фасад и выбиты окна. 

Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

Отмечалось, что падение обломков фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности.

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Обновлено: В 18:45 воздушную тревогу на Киевщине отменили.

Киевская областьПВОбеспилотники
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