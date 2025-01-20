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Орбан надеется, что президентство Трампа позволит ему "оккупировать Брюссель"

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПонедельник, 20 января 2025, 14:55
Орбан надеется, что президентство Трампа позволит ему оккупировать Брюссель
Виктор Орбан. Фото Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вместе с началом второго президентства Дональда Трампа он начинает новую фазу наступления, "целью которого является оккупация Брюсселя".

Источник: "Европейская правда", Орбан в понедельник во время выступления, в котором подвел итоги председательства Венгрии в ЕС, Reuters

Детали: Орбан выразил мнение, что президентство Дональда Трампа в США поможет запустить вторую волну массовых правых политических изменений в Европе.

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"Всего несколько часов, и даже солнце будет светить по-другому в Брюсселе. Новый президент в США, большая фракция "патриотов" в Брюсселе, большой энтузиазм", – сказал Орбан, имея в виду свою политическую группу „Патриоты за Европу", в которую вошли ультраправые партии из разных стран ЕС.

"Поэтому большое наступление может начаться. Этим я начинаю вторую фазу наступления, целью которого является оккупация Брюсселя", – добавил Орбан.

Накануне председательства Венгрии в ЕС, которое закончилось в декабре, Орбан заявлял, что его целью является "оккупировать Брюссель".

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"Мой план заключается не в том, чтобы мы покинули Брюссель, а в том, чтобы его оккупировать. Я не предлагаю, чтобы Венгрия стояла в стороне, на обочине, на внешнем круге, но чтобы она вошла туда, представляла свои идеалы, свои ценности, свою программу и убеждала все больше стран, что это правильно", – говорил он.

Орбан повторял свой призыв помочь ему "оккупировать Брюссель" и накануне выборов в Европарламент, которые прошли в июне прошлого года.

Ранее Орбан обещал откупорить несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется к власти в США.

ТрампОрбанСШАЕвропа
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