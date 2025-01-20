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WSJ: в инаугурационной речи Трамп будет призывать к "революции здравого смысла"

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоПонедельник, 20 января 2025, 15:20
WSJ: в инаугурационной речи Трамп будет призывать к революции здравого смысла
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи будет призывать к "революции здравого смысла".

Источник: The Wall Street Journal, которое ознакомилось с заметками речи Трампа, "Европейская правда"

Детали: В своей речи Трамп будет отмечать, что возвращается в Белый дом "с уверенностью и оптимизмом, что мы находимся в начале новой захватывающей эры национального успеха".

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"По стране прокатывается волна перемен. Сегодня я обращаюсь к американцам с посланием о том, что пришло время снова действовать с мужеством, энергией и жизнеспособностью величайшей цивилизации в истории", – приводит WSJ заметки избранного президента США.

По словам людей, знакомых с ходом подготовки к инаугурации, в инаугурационной речи 2017 года Трамп сетовал на "американскую бойню", а в этом году его речь будет более оптимистичной.

В то же время предполагают, что Трамп может отклониться от сценария.

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Кроме того, ожидается, что 47-й президент откажется от возвышенной риторики своих предшественников и прямо опишет самые острые, по его мнению, национальные проблемы и пути их решения.

Трамп накануне своей инаугурации в очередной раз пообещал завершить войну в Украине и предотвратить Третью мировую войну.

По данным СМИ, Трамп поручил своим помощникам организовать звонок лидеру России Владимиру Путину в ближайшие дни после инаугурации.

Среди опрошенных американцев 46% верят, что приход Трампа к власти поспособствует большему миру и стабильности в мире; среди его сторонников такого мнения 88%.

ТрампСША
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