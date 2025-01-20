Шольц не считает, что Трамп прекратит помощь Украине сразу после вступления в должность

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что будущий президент США Дональд Трамп отменит всю помощь Украине после вступления в должность, впрочем добавил, что стоит увидеть, какой будет ситуация в долгосрочной перспективе.

Источник: Шольц сказал на мероприятии, организованном изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает "Европейская правда"

Детали: Шольц подчеркнул, что не ожидает немедленного прекращения американской помощи Украине после инаугурации Трампа.

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"Я не ожидаю немедленного обвала в поддержке Украины со стороны США в ближайшем будущем", – сказал он, добавив, что еще предстоит увидеть, какой будет ситуация „в долгосрочной перспективе".

Немецкий канцлер пояснил, что его оценка связана с намерениями Трампа достичь взаимопонимания и решения конфликта в ближайшее время и обсудить это с Владимиром Путиным.

Он одновременно предостерег, что такое решение войны не должно произойти "через головы украинцев и Европы".

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Напомним, Дональд Трамп во время предвыборной кампании давал обещание завершить войну в Украине еще до своей инаугурации. Также он обещал завершить войну в течение 24 часов после того, как вступит в должность.

В последнее время в команде Трампа признали, что эта задача намного сложнее, и ее решение может занять месяцы.

На преданаугурационном митинге в Вашингтоне Трамп в очередной раз пообещал завершить войну в Украине и предотвратить Третью мировую войну.