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Суд постановил взыскать в доход государства квартиру семьи замначальника областного ТЦК

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 января 2025, 18:31
Суд постановил взыскать в доход государства квартиру семьи замначальника областного ТЦК
Александр Котюх. фото из соцсетей

Высший антикоррупционный суд признал необоснованным активом 3-комнатную квартиру в центре Полтавы, которой пользуется семья заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП полковника Александра Котюха.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, НАПК, УП

Детали: 20 января коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованным актива на сумму более 1,9 млн грн и взыскании его в доход государства, который формально принадлежит матери, но фактически используется заместителем начальника Полтавского областного ТЦК и СП.

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Как следует из обстоятельств дела, речь идет об Александре Котюхе.

Как уже сообщалось, на основании материалов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и доказательств, самостоятельно полученных прокурором САП, установлено, что мать чиновника в 2023 году купила 3-комнатную квартиру в центральной части города Полтавы стоимостью более 1,9 млн грн, не имея достаточных законных доходов для приобретения. В то же время выяснено, что фактически указанной квартирой пользуется чиновник и члены его семьи.

Учитывая выявленное, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с такого должностного лица территориального подразделения указанного актива, законность происхождения которого вызывает обоснованное сомнение, в доход государства.

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Заслушав доводы сторон, суд согласился с позицией прокурора САП и удовлетворил иск в полном объеме.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

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