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Одесская писательница заявила, что ее сына избили представители ТЦК: проводится проверка

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 января 2025, 17:13
Одесская писательница заявила, что ее сына избили представители ТЦК: проводится проверка
иллюстративное фото Getty Images

Одесская писательница и журналистка Виктория Колтунова обвинила представителей ТЦК в избиении ее сына, в Одесском областном ТЦК проводят служебную проверку.

Источник: Колтунова в Facebook, Думская, Одесский областной ТЦК и СП

Прямая речь Колтуновой: "Моего сына схватило ТЦК, вывезли за город и, хотя у него все документы о том, что я, его мать, и его жена инвалиды 2 группы, били около трех часов, вымогая деньги, а потом выбросили на дорогу без сознания, решив, что он умер. Люди вызвали скорую помощь. У него отломаны три ребра, проколото лёгкое ребром, кровоизлияние в легкое, ушиб селезенки и сотрясение мозга. Сделали одну операцию на легком, неудачно, в понедельник будут переделывать".

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Детали: В комментарии "Думской" Колтунова рассказала, что инцидент произошел 23 января на улице Филатова в Одессе: три человека затащили Максима Колтунова в автобус и начали избивать.

При этом 51-летний мужчина является опекуном своих жены и матери (Виктория и ее невестка инвалиды второй группы) и сам болеет астмой.

Колтунова говорит, что обращалась в полицию, но ее заявление не приняли. Правоохранители сообщили ей, что к похищению причастны сотрудники Болградского ТЦК.

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"Потом позвонили из этого ТЦК и сказали, ой, вы извините. Вы извините. Мы немножко перегнули палку. Но мы извиняемся", - рассказала Виктория.

Как сообщили "Думской" в пресс-службе Одесской мэрии, Максим Колтунов поступил в 11-ю городскую больницу 23 января с переломами 7-9 ребер слева и пневмотораксом. Ему было проведено дренирование. Сейчас состояние стабильное, средней тяжести, с положительной динамикой.

Одесский областной ТЦК и СП в воскресенье прокомментировал инцидент.

Дословно ТЦК: "В ответ на информацию о якобы похищении и избиении гражданина Максима Колтунова представителями ТЦК сообщаем, что в настоящее время осуществляется служебная проверка. Создана специальная комиссия, которая уже приступила к сбору доказательств и опросу свидетелей. Если изложенные факты подтвердятся, руководство РТЦК и СП окажет всю необходимую поддержку правоохранительным органам для объективного расследования этого инцидента".

ОдессаТЦК
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