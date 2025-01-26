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Почти половина атак РФ пришлась на Покровское направление – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 января 2025, 22:27
Почти половина атак РФ пришлась на Покровское направление – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

С начала суток на фронте произошло 153 боевых столкновения, в частности на Покровском направлении россияне совершили 70 штурмовых и наступательных действий.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Противник нанес 31 авиационный удар, применив 41 УАБ, почти семь сотен ударов дронами-камикадзе и совершил почти 4000 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

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На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска, три атаки успешно отражены украинскими воинами, один бой продолжается.

На Купянском направлении противник 11 раз пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызово, все атаки отбиты. Вражеская авиация нанесла удары УАБами по Купянску, Кучеровке и Петропавловке.

Пятнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполовка и Торское, один бой продолжается.

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Захватчики атаковали позиции украинских подразделений 21 раз в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора на Краматорском направлении, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Враг восемь раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении. Оккупанты действовали в районе Торецка, все атаки отбиты. Под ударами вражеских УАБов оказались Константиновка, Катериновка и Клебан-Бык.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 70 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Водяного Второго, Миролюбовки, Елизаветовки, Проминя, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надиевки, Успеновки, Андреевки, Шевченко, Дачного и Янтарного. Шесть боестолкновений продолжаются.

На Новопавловском направлении продолжается три боестолкновения. За воскресенье россияне в целом 11 раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное, Новоселка и Большая Новоселка.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну попытку противника продвинуться в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили одну атаку российских захватчиков на позиции украинского войска. Противник успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. В настоящее время известно о 21 авиационном ударе с применением 29 УАБ и 395 артиллерийских обстрелов, украинские защитники отбили семь атакующих действий агрессора.

Генштабвойна
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