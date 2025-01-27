Молдова даст 3 млн кубов газа Приднестровью для поддержания системы

27 января премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит в долг 3 млн кубометров газа непризнанному Приднестровью, необходимых для поддержания давления в системе природного газа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker

Детали: Речь идет о срочном вмешательстве властей на период 1-10 февраля 2025 года.

Реклама:

На вопрос, кто заплатит за 3 млн кубических метров газа, Речан заявил, что "Европейская комиссия готова быть частью этого грантового пакета, который будет предложен ЕС", если Приднестровье согласится.

"Если левый берег Днестра не согласится, то он должен будет вернуть эти 3 млн кубических метров или заплатить за них", – заявил он.

Отмечается, что ранее Тирасполь запросил этот объем для сохранения работоспособности системы. Если газ закончится полностью, в систему попадет воздух и ее перезапуск может занять несколько месяцев.

Также он проинформировал, что Европейский Союз предлагает грант в размере 30 млн евро на закупку газа, производство электроэнергии для Молдовы по антикризисной цене и обеспечение потребления левого берега.

РЕКЛАМА:

Кроме этого, Речан рассказал о принятии комплексной программы повышения энергетической устойчивости на ближайшие два года, включая снижение тарифа на электричество в Молдове.

Премьер страны подчеркнул, что расходы будут покрыты за счет гранта ЕС.

С 1 января 2025 года из-за окончания транзитного контракта "Газпром" прекратил поставки газа через Украину, сославшись на неурегулированные долги "Молдовагаза". "Газпром" оценивал долг в 709 млн долларов, Кишинев этого долга не признает.

Из-за отсутствия российского газа в Приднестровье отключено центральное отопление и горячее водоснабжение жилых домов, происходят веерные отключения электроэнергии, остановлены практически все промышленные предприятия.

Власти непризнанного Приднестровья утверждают, что имеющихся запасов природного газа в экономном режиме потребления хватит до конца января.

На прошлой неделе лидер непризнанной республики Вадим Красносельский летал в Москву договариваться о газе, после чего заявил, что поставки вскоре возобновится в рамках "гуманитарной помощи".

Читайте также: "Приднестровье – больше не замороженный конфликт.Этот "холодильник" разрушила Россия"