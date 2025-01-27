ЕС ввел санкции против трех российских офицеров ГРУ из-за кибератаки на Эстонию в 2020-м

27 января Совет ЕС ввел дополнительные ограничительные меры против трех офицеров российского ГРУ, причастных к кибератаке на Эстонию в 2020 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Совета ЕС

Детали: Под санкции ЕС попали россияне Николай Корчагин, Виталий Шевченко и Юрий Денисов, которые являются офицерами подразделения 29155 Генерального штаба Вооруженных сил России, известного как ГРУ.

Реклама:

Отмечается, что подразделение 29155 ответственный за кибератаки против Эстонии и других стран-членов и партнеров ЕС, в частности Украины, убийств за рубежом и дестабилизирующих действий, таких как взрывы и кибератаки по всей Европе.

Санкции были введены в рамках отдельного режима наказания за злонамеренную кибердеятельность, под которым в целом находятся 17 физических и четыре юридических лица.

В результате масштабной кибератаки 2020 года против Эстонии в руки хакеров российской военной разведки попало большое количество информации, предназначенной для внутреннего использования, в частности коммерческая тайна.

РЕКЛАМА:

В рамках расследования кибератаки в сентябре 2024 года Центральная уголовная полиция Эстонии через суд получила ордер на арест трех офицеров ГРУ, причастных к злонамеренным действиям.