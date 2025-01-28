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Axios: Украина при содействии США получит 90 ракет для Patriot с израильских складов

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 28 января 2025, 23:36
Axios: Украина при содействии США получит 90 ракет для Patriot с израильских складов
Иллюстративное фото: Getty Images

Портал Axios со ссылкой на свои три информированных источника сообщает, что США доставили около 90 перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot с израильских складов в Польшу для дальнейшей передачи Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал Axios

Детали: Поставки ракет для Patriot из Израиля в Украину стали возможными после того, как в апреле 2024 года израильские ВВС официально вывели из эксплуатации одну из систем после более 30 лет службы.

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Источники Axios говорят, что после этого украинская сторона предложила США и Израилю такой план: Израиль отдаст ракеты для Patriot обратно в США, а те их отремонтируют и отправят в Украину.

В сентябре 2024 года, после нескольких месяцев проволочек из-за опасений реакции России, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на этот план.

По информации Axios, из-за этого промедления президент Украины Владимир Зеленский якобы не хотел принимать звонки от израильского премьера, который просил согласия на ежегодное паломничество хасидов в Умань.

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Высокопоставленный чиновник израиля сказал порталу, что Израиль заранее проинформировал Россию о своем решении, подчеркнув, что "только возвращает систему Patriot в США", а не поставляет оружие в Украину.

В последние дни самолеты С-17 Военно-воздушных сил США прибыли на авиабазу на юге Израиля, откуда вылетели в польский Жешув – логистический хаб для переброски оружия в Украину.

Источники Axios утверждают, что этим рейсом было перевезено "около 90 перехватчиков для Patriot", которые Украина может использовать в существующих системах. Остальное оборудование, в том числе радары ЗРК, отправили в США для ремонта, говорится в публикации.

Предыстория:

  • В 2022 году посольство Украины в Израиле направило правительству страны официальный запрос на получение систем противовоздушной обороны, которые позволят Киеву противостоять иранским баллистическим ракетам и ударным беспилотникам, которые используются Россией.
  • Израиль публично отвергал просьбы Украины о военной помощи, учитывая влияние Москвы в Сирии, где израильские военно-воздушные силы часто действуют против связанных с Ираном сил.

ИзраильСШАоружиеУкраина
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