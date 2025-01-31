Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов УП

Трамп пригрозил странам БРИКС 100%-ми пошлинами, если они создадут собственную валюту вместо доллара

Ирина Балачук, Ирина КутелеваПятница, 31 января 2025, 08:10
Трамп пригрозил странам БРИКС 100%-ми пошлинами, если они создадут собственную валюту вместо доллара
Президент США Дональд Трамп. Фото из Facebook

Президент США Дональд Трамп пообещал, что введет 100%-ные пошлины для стран ББРИКС, если они надумают создать собственную валюту, чтобы заменить американский доллар.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social, "Европейская правда"

Прямая речь американского президента: "Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, а мы стоим в стороне и наблюдаем за этим, уже в прошлом. Мы будем требовать от этих стран обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать любую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100%-ми пошлинами, и им следует ожидать, что они попрощаются с возможностью продавать свою продукцию в замечательной американской экономике. Они могут найти другую страну-лоха".

Реклама:

Детали: Трамп добавил, что "нет никакого шанса, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще".

"И любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать "привет" пошлинам и "прощай" Америке!", – подытожил президент США.

Для справки: БРИКС – это объединение крупнейших по площади и населению развивающихся стран, основанное в 2009 году. В него входят Бразилия, Россия, Индия и Китай, позже добавились Южно-Африканская Республика, Иран, Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезия.

РЕКЛАМА:

Предложение создать новую валюту для взаиморасчетов активно продвигает Россия, которая находится под санкциями США и ЕС. Таким образом она хочет снизить зависимость от доллара и избежать ограничений международных финансовых систем.

Однако среди членов БРИКС нет единства по этому вопросу. Китай, хотя и поддерживает идею укрепления роли альтернативных валют, осторожно относится к созданию общей валюты. Индия, в свою очередь, сосредоточена на внутренних экономических интересах и не готова рисковать стабильностью торговых отношений с США.

Предыстория:

ТрампБразилияРосcияКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп пригрозил странам БРИКС 100%-ми пошлинами, если они создадут собственную валюту вместо доллара
видео, обновленоВ российском Волгограде беспилотники атаковали НПЗ, возник пожар
футболХлопнули дверью: "Динамо" победило "РФШ" в последнем матче в Лиге Европы
Трамп заявил, что в авиакатастрофе под Вашингтоном никто не выжил
Швеция передает Украине крупнейший пакет помощи эквивалентом $1,25 млрд
"Тезисы российской пропаганды": В МИД Украины ответили на заявление румынского политика
Все новости...
Трамп
ISW: Кремль сигнализирует об усилиях убедить Трампа согласиться с требованиями Путина
СМИ: Трамп заявил о введении пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая
Президент Панамы заявил, что переговоров с США о праве собственности на канал не будет
Последние новости
08:43
Кличко заявил, что обломки БпЛА повредили квартиру в Киеве, в КГВА говорят – не подтвердилось
08:38
46% датчан видят в США угрозу из-за посягательств Трампа на Гренландию
08:34
Армия РФ продолжает штурмовать украинские позиции: больше всего атак на Покровском направлении – Генштаб
08:30
Лидер "АдН" набросилась на Меркель из-за критики голосования за инициативу по миграции
08:10
Трамп пригрозил странам БРИКС 100%-ми пошлинами, если они создадут собственную валюту вместо доллара
08:10
Критерий победы - Павел Казарин
07:37
Глава МИД Финляндии о повреждении кабелей: не можем уверенно сказать, было ли это умышленно
07:30
ВСУ отминусовали 1 670 оккупантов и 33 артсистемы за сутки
07:18
В Италии ограничили работу китайского чат-бота DeepSeek
06:48
В России заявили об атаке почти полсотни БпЛА на семь регионов Федерации
Все новости...
Реклама:
Реклама: