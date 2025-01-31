Трамп пригрозил странам БРИКС 100%-ми пошлинами, если они создадут собственную валюту вместо доллара

Президент США Дональд Трамп пообещал, что введет 100%-ные пошлины для стран ББРИКС, если они надумают создать собственную валюту, чтобы заменить американский доллар.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social, "Европейская правда"

Прямая речь американского президента: "Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, а мы стоим в стороне и наблюдаем за этим, уже в прошлом. Мы будем требовать от этих стран обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать любую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100%-ми пошлинами, и им следует ожидать, что они попрощаются с возможностью продавать свою продукцию в замечательной американской экономике. Они могут найти другую страну-лоха".

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Детали: Трамп добавил, что "нет никакого шанса, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще".

"И любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать "привет" пошлинам и "прощай" Америке!", – подытожил президент США.

Для справки: БРИКС – это объединение крупнейших по площади и населению развивающихся стран, основанное в 2009 году. В него входят Бразилия, Россия, Индия и Китай, позже добавились Южно-Африканская Республика, Иран, Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезия.

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Предложение создать новую валюту для взаиморасчетов активно продвигает Россия, которая находится под санкциями США и ЕС. Таким образом она хочет снизить зависимость от доллара и избежать ограничений международных финансовых систем.

Однако среди членов БРИКС нет единства по этому вопросу. Китай, хотя и поддерживает идею укрепления роли альтернативных валют, осторожно относится к созданию общей валюты. Индия, в свою очередь, сосредоточена на внутренних экономических интересах и не готова рисковать стабильностью торговых отношений с США.

Предыстория: