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В Румынских горах ищут пятерых украинцев, от которых 20 дней нет вестей

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 31 января 2025, 21:55
В Румынских горах ищут пятерых украинцев, от которых 20 дней нет вестей
иллюстративное фото Getty Images

Румынские спасатели разыскивают пятерых граждан Украины, которые отправились в страну с намерением пересечь границу через горы, и не подавали признаков жизни в течение 20 дней.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Спасатели вместе с офицерами пограничной полиции из структуры отправились в пятницу, 31 января, на поиски молодых украинцев, разделенных на две группы, которые отправились в Румынию три недели назад.

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Их семьи подали официальный запрос на розыск, указывая, что они могли прибыть в Румынию и не подавали никаких признаков в течение 20 дней.

"К сожалению, родственники не смогли предоставить никаких зацепок, которые бы помогли в поисках, предполагая лишь, что разыскиваемые путешествовали определенными маршрутами, которые привели бы их в район горы Поп Иван, который является одним из самых сложных и опасных районов", – заявили в спасательной службе Марамуреш.

Там отметили, что поиски происходили с помощью беспилотников, но "после более чем шести часов поисков, поиски были прерваны". Их возобновят, когда спасатели будут иметь больше информации о пропавших.

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Это не первый случай, когда украинцы теряются в румынских горах.

Месяц назад румынские спасатели получили просьбу о помощи от трех граждан Украины, которые находились в одном из самых сложных районов румынской части Мармаросов. Их нашли через сутки.

В начале декабря 2024 года в этом районе спасли из горного ущелья 28-летнего украинца, который бежал от мобилизации с многомесячным котенком.

Румыния
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