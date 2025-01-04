Двое десантников взяли в плен 14 оккупантов – в 79-й бригаде показали видео

Двое десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады взяли в плен 14 бойцов оккупационных войск.

Источник: 79 ОДШБр в Telegram

Двоє десантників взяли у полон 14 окупантів. Відео 79 ОДШБр pic.twitter.com/NG0nRujtID Реклама: January 4, 2025

Дословно: "Штурмовая группа 79 ОДШБр подходит вплотную к одной из российских позиций. Перед тем по противнику удачно отработали пилоты ударных дронов – после интенсивного и длительного налета оккупанты забиваются в тесный блиндаж и не высовывают носа из укрытия.

Таким образом двум штурмовикам 79-ки удается достичь абсолютной внезапности – они бросают гранаты прямо ко входу во вражеский блиндаж.

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Испуганные оккупанты тут же бросают оружие и поднимают руки. К тому времени, как оказалось, на позиции было аж 14 оккупантов. Они выбрали жизнь, а не смерть – и наши десантники им не отказали".

Детали: Бригада обнародовала видео с деталями операции.