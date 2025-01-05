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Бои в Торецке: линия фронта проходит через центр города

Иван ДьяконовВоскресенье, 5 января 2025, 02:05
Бои в Торецке: линия фронта проходит через центр города
Фото: Getty Images

В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, а линия фронта разделила город пополам. Враг использует тактику "выжженной земли", пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.

Источник: "Суспільне Донбас" со ссылкой на исполняющего обязанности командира полка "Цунами", позывной "Мансур", аналитический проект DeepState

Детали: По словам "Мансура", враг постоянно проводит штурмовые активно используя FPV-дроны, квадроциклы, мотоциклы и значительное количество артиллерии. 

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Прямая речь: "Ресурсов там много. Особенно все, что касается FPV, ударных дронов. Ими противник наносит большой вред. Также артиллерии имеют много. Враг постоянно осуществляет штурмовые действия, постоянно работает с разных направлений: с севера, с юга, с востока. Использует технику, преимущественно квадроциклы, мотоциклы. Пока бронированной техники еще замечено не было. Бои идут в самом городе, линия фронта проходит где-то по центру города. Можно так сказать, что пополам сейчас разрезана – противником и нами".

Детали: В городе продолжаются стрелковые бои, причем позиции сторон могут находиться в соседних комнатах одного дома.

Дословно DeepState: "Позиции, буквально, могут быть рядом друг с другом, а стрелковые бои могут проходить между комнатами дома. Пехота кацапов активно продвигается вглубь города, прячется среди обломков и домов, что затрудняет ее поражение, потому что они практически везде".

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Детали: Наиболее ожесточенные бои идут в центре города, районе шахты "Центральная", микрорайоне "Забалка" и вблизи Щербиновки.

"Здесь работает мотострелковая бригада, постоянно заменяя батальон за батальоном. Один батальон мы уничтожаем, приходит второй батальон. Уничтожаем его – приходит третий батальон", – отметил "Мансур".

Особое внимание российские оккупанты сосредотачивают на уничтожении многоэтажек, используя тактику "выжженной земли", что заставляет украинских защитников отступать в укрытия, чтобы потом снова занимать позиции. 

 
Торецк, Донецкая область, 12 ноября 2024 года. Фото: Getty Images

Прямая речь: "Враг использует тактику тотального уничтожения всех жилых и нежилых домов. Он выжигает, уничтожает позицию, и бойцы, которые там держат оборону, вынуждены откатываться к какому-то ближайшему укрытию, чтобы потом возвращаться в подвал держать оборону дальше. Мы стараемся зачищать непосредственно здания, фронтовую зону, непосредственно фланги, которые у нас есть. Личному составу приходится зачищать и на маршрутах выдвижения от одной позиции к другой. Проводить зачистки. Если обнаруживают, уничтожать противника, двигаться дальше, но не на очень большой дистанции".

Детали: "Мансур" говорит, что россияне будут усиливать свои штурмовые действия, потому что город Торецк – является одним из ключевых на пути к городу Константиновка.

Предыстория: 

  • Портал "Мілітарний" прогнозирует, что противник продолжит усилия над завершением взятием городов Курахово, Торецк и Часов Яр под полный контроль, будет наступать в направлении административной границы Днепропетровской области с перспективой начала боевых действий в области, увеличением контроля над территорией Донецкой области на всех направлениях.

Донецкая областьбоевые действиявойна
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