ВСУ пошли в наступление на Курщине
Вооруженные силы 5 января начали наступательные действия в Курской области.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак, "Радио Свобода" и "Медуза" со ссылкой на российских блогеров, ЦПД
Детали: С утра воскресенья сразу несколько российских провоенных пропагандистских каналов сообщили о "начале нового наступления украинских военных" в Суджанском районе Курской области.
В частности сообщается о продвижении ВСУ со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.
Наступление, утверждают "блогеры", ведется с участием бронетехники.
Кроме так называемых "военкоров", о наступлении пишут отдельные оккупационные "официальные лица".
Прямая речь Ермака: "Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает".
Детали: В ЦПД РНБО также сообщили о наступательных действиях в Курской области.
Напомним: Днями главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Курское направление и наградил там воинов.