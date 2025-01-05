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ВСУ пошли в наступление на Курщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 января 2025, 11:51
ВСУ пошли в наступление на Курщине
фотО: ГЕнштаб

Вооруженные силы 5 января начали наступательные действия в Курской области.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак, "Радио Свобода" и "Медуза" со ссылкой на российских блогеров, ЦПД

Детали: С утра воскресенья сразу несколько российских провоенных пропагандистских каналов сообщили о "начале нового наступления украинских военных" в Суджанском районе Курской области.

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В частности сообщается о продвижении ВСУ со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.

Наступление, утверждают "блогеры", ведется с участием бронетехники.

Кроме так называемых "военкоров", о наступлении пишут отдельные оккупационные "официальные лица".

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Прямая речь Ермака: "Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает".

Детали: В ЦПД РНБО также сообщили о наступательных действиях в Курской области.

Напомним: Днями главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Курское направление и наградил там воинов.

Курская область контрнаступлениевойна
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