Генштаб: 155 ОМБр дополнительно усилена и выполняет задачи в полном составе

Генеральный штаб уверяет, что 155 Отдельная механизированная бригада "Анна Киевская" выполняет боевые задачи возле Покровска в полном составе, ее усилили беспилотниками и предоставили дополнительную комплектацию.

Источник: Генштаб в комментарии для "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Это новосозданная бригада, которая проходила подготовку на территории Франции и приобретает возможности в ходе боевых действий, имея собственную бригадную полосу обороны на Покровском направлении".

Реклама:

Детали: Генштаб заявил, что командование Вооруженных сил Украины назначило проверку в 155 ОМБр относительно случаев самовольного оставления службы некоторыми военными еще до того, как информацию об этом начали распространять СМИ.

Также командование утверждает, что проводит мероприятия, которые улучшили бы дисциплину и психологическое состояние военнослужащих в бригаде.

"Это позволило сократить количество случаев СЗЧ. Сейчас подразделения бригады получают дополнительную комплектацию, бригада усилена беспилотными подразделениями", - отметили в Генштабе.

РЕКЛАМА:

Предыстория: