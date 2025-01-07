Генштаб: 155 ОМБр дополнительно усилена и выполняет задачи в полном составе
Генеральный штаб уверяет, что 155 Отдельная механизированная бригада "Анна Киевская" выполняет боевые задачи возле Покровска в полном составе, ее усилили беспилотниками и предоставили дополнительную комплектацию.
Источник: Генштаб в комментарии для "Интерфакс-Украина"
Дословно: "Это новосозданная бригада, которая проходила подготовку на территории Франции и приобретает возможности в ходе боевых действий, имея собственную бригадную полосу обороны на Покровском направлении".
Детали: Генштаб заявил, что командование Вооруженных сил Украины назначило проверку в 155 ОМБр относительно случаев самовольного оставления службы некоторыми военными еще до того, как информацию об этом начали распространять СМИ.
Также командование утверждает, что проводит мероприятия, которые улучшили бы дисциплину и психологическое состояние военнослужащих в бригаде.
"Это позволило сократить количество случаев СЗЧ. Сейчас подразделения бригады получают дополнительную комплектацию, бригада усилена беспилотными подразделениями", - отметили в Генштабе.
Предыстория:
- Журналист Юрий Бутусов сообщил о фактах ненадлежащего формирования и обеспечения новосозданной 155 механизированной бригады, а ГБР заявило о расследовании фактов дезертирства и превышения полномочий.
- Позже стало известно, что президент Владимир Зеленский во время Ставки верховного главнокомандующего взял ситуацию по 155 ОМБр "Анна Киевская" под личный контроль.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что уделил внимание наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155 механизированной бригады, а также "проблемным вопросам, которые необходимо решить".
- Представители французской армии подтвердили факты дезертирства среди украинских военных, проходивших обучение.