DeepState сообщил о продвижении врага на Донетчине, Харьковщине и в Курской области РФ
В ночь на 8 января аналитики проекта DeepState обновили карту, сообщив о продвижении врага в Донецкой, Харьковской областях и в местах проведения спецоперации в российской Курской области.
Источник: DeepState
Детали: В частности, по данным DeepState, "враг продвинулся в Торецке, Курахово, Нововасильевке, Славянке", у Нескучного и Янтарного в Донецкой области.
Кроме того, стало известно о его продвижении в Двуречной на Харьковщине.
Аналитики сообщили и о том, что россияне продвинулись в Новоивановке и возле Новой Сорочины Курской области РФ.
В сообщении добавили, что "уточняется ситуация в Махновке" в Курской области.
Что предшествовало: Deepstate сообщил, что почти все Курахово в Донецкой области оккупировано российскими войсками и это дает возможность россиянам продвигаться на запад.