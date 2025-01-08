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DeepState сообщил о продвижении врага на Донетчине, Харьковщине и в Курской области РФ

Ольга ГлущенкоСреда, 8 января 2025, 01:24
DeepState сообщил о продвижении врага на Донетчине, Харьковщине и в Курской области РФ
карта DeepState

В ночь на 8 января аналитики проекта DeepState обновили карту, сообщив о продвижении врага в Донецкой, Харьковской областях и в местах проведения спецоперации в российской Курской области.

Источник: DeepState

Детали: В частности, по данным DeepState, "враг продвинулся в Торецке, Курахово, Нововасильевке, Славянке", у Нескучного и Янтарного в Донецкой области.

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Кроме того, стало известно о его продвижении в Двуречной на Харьковщине.

Аналитики сообщили и о том, что россияне продвинулись в Новоивановке и возле Новой Сорочины Курской области РФ.

В сообщении добавили, что "уточняется ситуация в Махновке" в Курской области.

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Что предшествовало: Deepstate сообщил, что почти все Курахово в Донецкой области оккупировано российскими войсками и это дает возможность россиянам продвигаться на запад.

войнаДонецкая областьХарьковская областьКурская область
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