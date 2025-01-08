Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

В российском Энгельсе дроны атаковали нефтебазу, возник пожар

Ольга ГлущенкоСреда, 8 января 2025, 03:20
В российском Энгельсе дроны атаковали нефтебазу, возник пожар
пожар на нефтебазе в российском Энгельсе в ночь на 8 января, фото: Baza

Серия взрывов прогремела над Энгельсом Саратовской области РФ, в районе нефтебазы возник пожар.

Источник: российские Telegram-каналы, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

Детали: Местные жители сообщили, что над несколькими районами города слышали около 25 сильных взрывов и увидели яркие вспышки в небе.

Реклама:

Кроме того, по данным жителей российского Энгельса, в районе нефтебазы возник большой пожар.

 
фото: Baza
 
фото: Baza

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал об угрозе БпЛА.

Обновлено: Впоследствии Бусаргин информировал о "попадании обломков на промышленный объект в Энгельсе" якобы сбитого БпЛА.

РЕКЛАМА:

Позже губернатор добавил, что Саратов и Энгельс ночью подверглись массированной атаке БпЛА.

Справка: В Энгельсе расположен аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики ТУ-95. Его неоднократно атаковали беспилотники.

Города Саратов и Энгельс расположены друг напротив друга на правом и левом берегах Волги.

Росcиябеспилотникипожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоСилы обороны отошли с огнеупорного комбината в Часовом Яру – УП
Трамп запустил мемкоин $TRUMP, вызвав ажиотаж среди трейдеров
Синоптики рассказали, какую погоду ждать 19 января и предупредили о сильном ветре в Киеве
фото, видеоСБУ: Инженер столичного метро создал сеть, которая наводила удары РФ по Киеву и Харьковщине
Экс-нардепу Новинскому объявили подозрение в госизмене и разжигании вражды
видеоССО поразили нефтебазу "Роснефти" в Людиново
Все новости...
Росcия
Силы обороны поразили нефтебазу, которая заправляет самолеты РФ, выпускающие ракеты по Украине
Силы обороны обезвредили еще 1 660 оккупантов – Генштаб
В России заявили об атаке дронов на 7 областей Федерации
Последние новости
19:46
Во время ракетной атаки россиян был поврежден старейший McDonald's Украины
19:20
Лидер немецкой оппозиции считает Трампа предсказуемым и увидел в нем возможность для Европы
18:52
видеоСилы обороны отошли с огнеупорного комбината в Часовом Яру – УП
18:31
Ракетный удар по Запорожью: из-под завалов деблокировали тело погибшего, ищут еще одного человека
18:24
Студенты, которые не сдадут экзамен по БЗВП, не смогут продолжить обучение – МОУ
18:15
фотоСБУ на Днепропетровщине разоблачила компанию, которая способствовала РФ в построении ядерных лабораторий
17:50
биатлонНорвежец Йоханнес Бо объявил о завершении карьеры в 2025 году
17:47
В МОУ отрицают "ухудшение отношений" Умерова с директором АОЗ: Только профессиональные критерии
17:42
Россияне из миномета обстреляли Берислав: погибли два человека
17:34
Трамп запустил мемкоин $TRUMP, вызвав ажиотаж среди трейдеров
Все новости...
Реклама:
Реклама: