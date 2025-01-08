В российском Энгельсе дроны атаковали нефтебазу, возник пожар

пожар на нефтебазе в российском Энгельсе в ночь на 8 января, фото: Baza

Серия взрывов прогремела над Энгельсом Саратовской области РФ, в районе нефтебазы возник пожар.

Источник: российские Telegram-каналы, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

Детали: Местные жители сообщили, что над несколькими районами города слышали около 25 сильных взрывов и увидели яркие вспышки в небе.

Реклама:

Кроме того, по данным жителей российского Энгельса, в районе нефтебазы возник большой пожар.

фото: Baza

фото: Baza

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал об угрозе БпЛА.

Обновлено: Впоследствии Бусаргин информировал о "попадании обломков на промышленный объект в Энгельсе" якобы сбитого БпЛА.

РЕКЛАМА:

Позже губернатор добавил, что Саратов и Энгельс ночью подверглись массированной атаке БпЛА.

Справка: В Энгельсе расположен аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики ТУ-95. Его неоднократно атаковали беспилотники.

Города Саратов и Энгельс расположены друг напротив друга на правом и левом берегах Волги.