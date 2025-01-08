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Почти 30 тысяч украинцев получили статус пропавших без вести с начала 2024 года – уполномоченный

Ангелина Страшкулич, Алена МазуренкоСреда, 8 января 2025, 09:41

Почти 30 тысяч украинцев получили статус пропавших без вести с начала 2024 года - это военные и гражданские.

Источник: уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов в комментарии "Украинской правде", статья УП "Нам постоянно говорят: ждите. А что ждать?". Почему семьи ищут пропавших без вести военных активнее, чем государство"

Детали: Сейчас в реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах, более 71 тысячи записей. Речь идет и о военных, и о гражданских. Только с начала 2024 года почти 30 тысяч человек получили такой статус. Выделить данные по военным Добросердов отказался, поскольку это секретная информация.

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Прямая речь уполномоченного по вопросам пропавших без вести: "Раз в месяц мы сводим статистику пропавших без вести по регионам - по месту регистрации лица, пропавшего без вести. По данным по состоянию на конец декабря 2024 года на первом месте - Донецкая, далее Днепропетровская и Харьковская области".

Больше деталей: До сих пор находятся в розыске 59 тысяч украинцев. Всего 7,5 тысяч из них официально подтверждены Международным Комитетом Красного Креста (МККК) как пленные.

По состоянию на 1 января 2025 года розыск 9255 человек прекращен. Среди них 3923 в связи с установлением места нахождения, то есть они живы. Также идентифицировано 5332 тела.

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Кроме этого, в реестре собирается информация о неидентифицированных телах. Таких записей сейчас более 3,2 тысячи.

 

Прямая речь Добросердова: "Каждый месяц, а иногда дважды в месяц, происходит репатриация тел. Мы передаем тела оккупантов России и получаем тела наших защитников. Эта процедура происходит стабильно, без больших перерывов. Соответственно определенные поисковые работы с той стороны происходят. Они возвращают тела. На сегодня нам удалось вернуть 5,5 тысяч тел".

Предыстория:

  • В мае 2023 года в Украине заработал Единый реестр по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

войнаУкраина
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