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Силы обороны поразили нефтебазу, которая заправляет самолеты РФ, выпускающие ракеты по Украине

Валентина РоманенкоСреда, 8 января 2025, 10:52
Силы обороны поразили нефтебазу, которая заправляет самолеты РФ, выпускающие ракеты по Украине
иллюстрация Генштаба

Силы обороны Украины поразили базу хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл", что в Энгельсе Саратовской области РФ.

Источник: Генштаб

Детали: В районе цели фиксировались многочисленные взрывы, поднялся масштабный пожар. Местные власти подтверждают попадание в "промышленный объект".

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Отмечается, что эта нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага.

Дословно: "Подробная информация о результатах боевой работы уточняется.

Задание выполнено подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации российских оккупантов и существенно снижает их возможности наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам".

Что предшествовало: Российские Telegram-каналы и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщили о серии взрывов над Энгельсом в районе нефтебазы.

Местные жители сообщили, что над несколькими районами города слышали около 25 сильных взрывов и увидели яркие вспышки в небе. В районе нефтебазы возник большой пожар.

Росcия
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