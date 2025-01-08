Из-за российской атаки на Берислав пострадали два человека
Среда, 8 января 2025, 11:15
8 января российские военные сбросили с дрона взрывчатку на Берислав Херсонской области, в результате чего пострадал 66-летний мужчина и 69-летняя женщина.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Утром из-за атаки российских БпЛА в Бериславе пострадали два человека".
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Детали: Сообщается, что в результате сброса взрывчатки с дрона 66-летний мужчина получил взрывную травму и ранение руки. У 69-летней женщины диагностировали взрывную травму и осколочные ранения рук, ног, головы и живота.
Сейчас пострадавшие находятся в больнице, где медики оказывают им необходимую помощь.
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Что предшествовало:
- 7 января оккупанты с беспилотника атаковали гражданский автомобиль в Надднепрянском Херсонской области, в результате чего погиб 62-летний мужчина.