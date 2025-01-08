Россияне разрушили некоторые позиции Сил обороны в Часовом Яру и Торецке – ОСУВ Хортица

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщила, что оккупанты разрушили некоторые позиции Сил обороны во время введения штурмовых действий в Часовом Яру, в районе Ступочек и в Торецке.

Источник: официальный Telegram-канал ОСУВ "Хортица"

Детали: Сообщается, что на Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Часовом Яру, в районе Ступочек и в Торецке.

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Дословно: "При проведении наступательных действий в городской застройке враг активно применял ударные БПЛА. В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции подверглись разрушению".

Детали: Военные отмечают, что сейчас принимаются меры для того, чтобы не допустить ухудшения тактического положения.

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