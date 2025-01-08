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Заявления Трампа о "51-м штате": Маск публично нахамил премьеру Канады и назвал "девочкой"

Мария Емец, Станислав ПогориловСреда, 8 января 2025, 13:05
Заявления Трампа о 51-м штате: Маск публично нахамил премьеру Канады и назвал девочкой
Илон Маск, фото: Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск нахамил премьеру Канады Джастину Трюдо под его заявлением в соцсети Х, где тот исключил присоединение Канады к США, о чем в последнее время постоянно говорит избранный президент Дональд Трамп.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Грубый комментарий Маска появился под сообщением Джастина Трюдо в соцсети Х, где тот категорически исключил возможность присоединения Канады к Соединенным Штатам, о чем активно говорит Трамп.

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В частности, Маск подыграл насмешкам Трампа о Канаде как "51-й штат" и Трюдо как "губернатора штата".

"Девочка, ты уже не губернатор Канады, так что не имеет значения, что ты говоришь", - написал Илон Маск.

 

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