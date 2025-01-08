Заявления Трампа о "51-м штате": Маск публично нахамил премьеру Канады и назвал "девочкой"

Американский миллиардер Илон Маск нахамил премьеру Канады Джастину Трюдо под его заявлением в соцсети Х, где тот исключил присоединение Канады к США, о чем в последнее время постоянно говорит избранный президент Дональд Трамп.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Грубый комментарий Маска появился под сообщением Джастина Трюдо в соцсети Х, где тот категорически исключил возможность присоединения Канады к Соединенным Штатам, о чем активно говорит Трамп.

Реклама:

В частности, Маск подыграл насмешкам Трампа о Канаде как "51-й штат" и Трюдо как "губернатора штата".

"Девочка, ты уже не губернатор Канады, так что не имеет значения, что ты говоришь", - написал Илон Маск.

Что предшествовало: