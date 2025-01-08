Заявления Трампа о "51-м штате": Маск публично нахамил премьеру Канады и назвал "девочкой"
Среда, 8 января 2025, 13:05
Американский миллиардер Илон Маск нахамил премьеру Канады Джастину Трюдо под его заявлением в соцсети Х, где тот исключил присоединение Канады к США, о чем в последнее время постоянно говорит избранный президент Дональд Трамп.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Грубый комментарий Маска появился под сообщением Джастина Трюдо в соцсети Х, где тот категорически исключил возможность присоединения Канады к Соединенным Штатам, о чем активно говорит Трамп.
Реклама:
В частности, Маск подыграл насмешкам Трампа о Канаде как "51-й штат" и Трюдо как "губернатора штата".
"Девочка, ты уже не губернатор Канады, так что не имеет значения, что ты говоришь", - написал Илон Маск.
Что предшествовало:
РЕКЛАМА:
- Из-за политического кризиса в Канаде Джастин Трюдо 6 января объявил об отставке с поста лидера своей Либеральной партии, а после избрания преемника сложит полномочия главы правительства.
- Трамп тем временем опубликовал несколько сообщений с "присоединенной Канадой".
- Одновременно Трамп возобновил разговоры о том, что хотел бы присоединить остров Гренландия, принадлежащий Дании, и сопровождал такими комментариями поездку своего сына на остров.
- Копенгагену пришлось реагировать на его самое скандальное заявление, где Трамп не исключил применение силы для присоединения Гренландии.