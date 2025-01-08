В ГПСУ прокомментировали новые военные учения в Беларуси: Ударных формирований нет

Украинские пограничники отслеживают военные учения, которые проводятся в глубине территории Беларуси, на данный момент ударных формирований в направлении границы с Украиной не зафиксировано.

Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Офицер напомнил, что разного рода учения на территории Беларуси происходят постоянно: как с территориальной обороной, так и с другими подразделениями.

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Демченко подчеркнул, что Беларусь постоянно афиширует подобные учения, и повторяет, будто именно Украина представляет угрозу для Беларуси, умалчивая, что именно белорусы открыли свою границу для нападения России в феврале 2022 года.

Прямая речь: "Мы постоянно отслеживаем то, что происходит в глубь территории Беларуси, чтобы понимать, насколько это представляет угрозу для Украины. Однако в первую очередь следует отметить, что сейчас каких-то ударных формирований на направлении нашей границы не фиксируется".

Что предшествовало: Минобороны Беларуси заявило, что с 8 по 31 января в Гомельском районе РБ пройдут военные учения с военнообязанными территориальной обороны, а также резервистов и военных запаса.