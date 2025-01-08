Беларусь начинает военные учения у границ с Украиной

С 8 по 31 января в Гомельском районе Беларуси пройдут военные учения с военнообязанными территориальной обороны, а также резервистов и военных запаса.

Источник: Министерство обороны Беларуси, "Беларускі Гаюн"

Дословно Минобороны: "С 8 по 31 января под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета проводится учебный сбор с военнообязанными территориальных войск".

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Детали: Как сообщили в белорусском министерстве, за время учений руководство подразделений отработает навыки управления личным составом, также состоится "прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение с задействованием местной базы мобилизационного развертывания".

По информации проекта "Беларускі Гаюн" во время учений отдельно будет уделено внимание подготовке военнообязанных к выполнению задач совместно с инженерными подразделениями ВС РБ.

Отдельно "Гаюн" подчеркивает, что сборы теробороны пройдут в Гомельском районе, который граничит с Черниговской областью Украины.

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"Гомельский район стал первым регионом Беларуси, где в 2025 году пройдут учения с теробороной. В 2024 году сборы с военнообязанными территориальных войск состоялись в 15 регионах Беларуси. На них из запаса было призвано около 1568 резервистов", - говорится в заметке "Беларуского Гаюна".

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