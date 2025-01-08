Спасательные работы из-за удара КАБами по Запорожью завершены: 13 погибших, 63 потерпевших

Россияне нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами, они взорвались вблизи административной части инфраструктурного объекта и проезжей части. Известно о 13 погибших и 63 потерпевшых.

Источник: Национальная полиция Украины, ГСЧС

Дословно Нацпол: "8 января в 15:40 россияне нанесли два удара управляемыми авиабомбами (ФАБ-500 с УМПК) по территории областного центра. Они взорвались среди скопления людей – вблизи административной части инфраструктурного объекта и проезжей части. Загорелись здание и автотранспорт".

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Поліція: Окупанти вдарили по Запоріжжю КАБами, вони вибухнули серед скупчення людей.

Відео - ДСНС Запоріжжя pic.twitter.com/Uzmq9m5fE5 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 8, 2025

Детали: По состоянию на 19:30 известно о 13 погибших и 32 раненых людях. Большинство из пострадавших просто находились на улице и в общественном транспорте.

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Повреждены 28 транспортных средств, в том числе трамвай и маршрутное такси.

фото - нацполиция

фото - нацполиция

фото - нацполиция

По данным спасателей, ликвидирован пожар в административном здании на площади 800 кв. м. и 3-х автомобилей.

Обновлено: В 20:30 полиция сообщила, что поисково-спасательные работы завершены. В результате российского удара 13 человек погибли, 33 получили ранения. Полиция спасла 5 человек.

По состоянию на 21:20 в полиции сообщили, что известно о 63 пострадавших, части из них оказана помощь на месте, некоторые граждане самостоятельно обратились в медучреждения за помощью.

Что предшествовало:

Российские оккупационные войска нанесли удар по промышленному объекту в Запорожье.